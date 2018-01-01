Биржа проверенных специалистов SHABA

SHABA – это незаменимый и проверенный помощник для поиска квалифицированных специалистов для качественного исполнения Ваших задач. Это платформа поможет найти работу удаленно, не выходя из дома и поможет с подбором квалифицированного и проверенного специалиста. Просто разместите заказ на SHABA с фиксированной стоимостью или тендер на необходимую задачу и выберите лучшего специалиста на самых выгодных для Вас условиях.

Совершенно бесплатно Вы можете открыть проект, разместить вакансию или конкурс и выбирайте из откликов специалиста лучшего для Вас. Так же Вам доступен раздел «исполнители», где Вы можете ознакомится с резюме и портфолио специалистов.

Как работает биржа работы SHABA?

Мы сделали для Вас максимально удобный и быстрый сервис для поиска специалистов и работы. Для старта достаточно 3 минуты. Разместите Ваш заказ, разместите цену и, сразу же, его увидят десятки исполнителей и предложат Вам свои условия для сотрудничества.

Посещайте профили кандидатов, ознакомьтесь с их портфолио, прочтите отзывы других заказчиков на данного исполнителя. Выбирайте кандидата, максимально удовлетворяющего Вашим требованиям. Если хотите найти сотрудника для постоянной работы, то публикуйте задание в виде вакансии и подробно опишите условия сотрудничества.

Почему работать с SHABA просто и выгодно?

Заказчики делают свой выбор в пользу нашей платформы благодаря нескольким важным моментам:

Бесплатная регистрация за 3 минуты;

за 3 минуты; Безопасная сделка – гарант надежности Ваших расчетов;

– гарант надежности Ваших расчетов; Только проверенные специалисты с качественным портфолио и резюме ;

; Система отзывов и рейтингов на платформе – выбирай лучшего;

– выбирай лучшего; Легкий поиск по кандидатам и заказам.

Преимущества биржи заработка SHABA

Для специалиста: Для работодателя: Работа без вложений. Регистрация абсолютно бесплатна. Все специалисты проверены и имеют свое портфолио. Нет нездоровой конкуренции среди специалистов и демпинга в цене. Развернутое резюме у каждого специалиста. Актуальные заказы от прямых работодателей. Каждый специалист имеет свой прайс—лист (нет необходимости уточнять цены). Регистрация для работы доступна как новичкам, так и экспертам. Добавление заказов, тендеров, вакансий – бесплатно. Личный менеджер на проекте. Техническая поддержка 24/7. Проработанная система рейтингов без накруток. Решение споров в арбитраже профессиональными юристами. Система отзывов об исполнителе и заказчике позволит выбрать лучшего.

Найти удаленную работу для специалиста с опытом и без на дому

Регистрируйтесь на проверенной бирже по поиску работы и проверенных работников. Сайт по поиску работы на дому успешно поможет найти выгодный заказ, если ВЫ фрилансер или постоянную работу от надежной компании. В нашей базе регулярно публикуются только проверенные специалисты, качество услуг которых, Вы можете всегда оценить, ознакомившись с представленными работами и отзывами.

Рейтинг специалистов настроен таким образом, что эксперты с большим количеством отзывов и рейтингом, находятся сверху внутренней поисковой выдачи. На SHABA ВЫ всегда имеете дело с профессионалами, которые качественно выполняют заказы на бирже.

Удаленная работа – преимущества и недостатки

С развитием технологий меняются представления людей и компаний о том, какой может быть современная работа. Еще лет 20 назад она прочно ассоциировалась с офисом или предприятием и стандартной рабочей неделей. Но развитие Интернета уже сейчас позволяет десяткам миллионов людей по всему миру находить удаленную работу и успешно развиваться в своих профессиональных областях.

Но есть свои минусы в дистанционной работе. Работая удаленно, вы не можете гарантировать стабильный доход, как на постоянной работе. Несмотря на это, удаленная работа на дому, для многих фрилансеров была и остается единственным источником заработка. Многие успешные фрилансеры рано или поздно открывают свои студии.



Таким образом, удаленная работа - это отличный шаг не только для того, чтобы вырасти в профессионала, но и возможность в будущем открыть свое дело. Ведь за плечами у вас будет не только внушительное портфолио и отличные навыки в поисках заказов, но и хорошая дисциплина, самоорганизованность и уверенность в завтрашнем дне!

SHABA – место встречи заказчиков и исполнителей

Поиск работы на дому значительно облегчается благодаря активному развитию биржи по поиску работы и надежных исполнителей и расширению их функционала. Если раньше работу в интернете искали на сайтах объявлений и форумах, то сейчас ее предпочитают находить на специализированных площадках, имеющих богатый функционал, который со временем только расширяется.

Биржа фриланса позволяет зарабатывать репутацию, обмениваясь отзывами, размещать подробное портфолио, по которому заказчик может сделать осознанный выбор, использовать удобные механизмы проведения сделок с гарантированной оплатой и выдачей организациям закрывающих документов. Фактически биржа становится новым местом работы, обеспечивающим финансовую независимость и свободу творческой самореализации.